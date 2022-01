Obbligo vaccinale, sorpresa nel decreto: multa anche per i vaccinati (Di domenica 9 gennaio 2022) Fermi tutti! Nel nuovo decreto legge la multa riguarda anche i vaccinati, sia quelli che sono in ritardo con la seconda dose che quelli che non hanno fatto la terza entro sei mesi dalla seconda. Si legge nel documento (Art.4 Sanzioni pecuniarie) in caso di inosservanza dell’Obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrative pecuniaria di euro cento anche c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid 19 previsti dall’articolo 9 comma 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87. È lecito far pressione ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 gennaio 2022) Fermi tutti! Nel nuovolegge lariguarda, sia quelli che sono in ritardo con la seconda dose che quelli che non hanno fatto la terza entro sei mesi dalla seconda. Si legge nel documento (Art.4 Sanzioni pecuniarie) in caso di inosservanza dell’di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrative pecuniaria di euro centoc) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al cicloprimario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid 19 previsti dall’articolo 9 comma 3 dellegge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87. È lecito far pressione ...

petergomezblog : Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concord… - borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - fattoquotidiano : “Tirare avanti” sulla pandemia - Dall’obbligo vaccinale al pass: le misure di Draghi & C. varate con vuote fanfare… - tharros_nuraghe : RT @ilpetulante: Giusto in estate, quando il covid va in letargo... ?????? - MorettiFabio3 : RT @GavinoSanna1967: Se gioite per obbligo vaccinale per 'no vax' non vi sfugga un dettaglio: è passato principio che si applicherà anche e… -