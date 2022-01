Obbligo vaccinale per ultra50enni: anche Marco Rizzo (Pc) contesta il governo (Di domenica 9 gennaio 2022) Il provvedimento adottato dal governo ha ottenuto l'approvazione della maggioranza, ma ha scatenato le proteste di mote opposizioni, mentre sui social si moltiplicano le dichiarazioni di dissenso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 gennaio 2022) Il provvedimento adottato dalha ottenuto l'approvazione della maggioranza, ma ha scatenato le proteste di mote opposizioni, mentre sui social si moltiplicano le dichiarazioni di dissenso L'articolo proviene da Firenze Post.

borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - petergomezblog : Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concord… - GiuseppeP1972 : RT @GavinoSanna1967: Se gioite per obbligo vaccinale per 'no vax' non vi sfugga un dettaglio: è passato principio che si applicherà anche e… - PenatiSara : RT @GavinoSanna1967: Se gioite per obbligo vaccinale per 'no vax' non vi sfugga un dettaglio: è passato principio che si applicherà anche e… -