Obbligo vaccinale, open day e dosi di notte: il piano per gli over 50 (Di lunedì 10 gennaio 2022) 'Finestre straordinarie per vaccinare gli over 50' e 'giornate dedicate a chi deve mettersi in regola per rispettare l'Obbligo deciso dal governo': ha chiesto alle Regioni uno sforzo ulteriore nella ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) 'Finestre straordinarie per vaccinare gli50' e 'giornate dedicate a chi deve mettersi in regola per rispettare l'deciso dal gno': ha chiesto alle Regioni uno sforzo ulteriore nella ...

Advertising

fattoquotidiano : “Tirare avanti” sulla pandemia - Dall’obbligo vaccinale al pass: le misure di Draghi & C. varate con vuote fanfare… - petergomezblog : Draghi dopo il silenzio e le polemiche ci ripensa: lunedì 10 gennaio farà conferenza stampa su obbligo vaccinale e… - LiaQuartapelle : Ieri è aumentato del 60% il numero di prime dosi di vaccino somministrate ed è triplicato il numero di prime dosi s… - MamolkcsMamol : RT @AzzurraBarbuto: Il vaccino non evita il contagio, come prova l’altissima positività dei vaccinati anche con terza dose. Ribattono: evit… - LiberoBubu : RT @andiamoviaora: Sì Del Debbio vuole una sanzione più pesante di 100euro. Lui è favorevolissimo all'obbligo vaccinale lo dice qui ?????? htt… -