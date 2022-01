Nonostante tre dosi di vaccino, Piero Chiambretti contagiato ancora: "Un brutto colpo", ecco le sue condizioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Se il Covid ci vede, di sicuro ha messo nel mirino Piero Chiambretti. Già, per lui la pandemia è stata molto più drammatica che per tutti gli altri: fu colpito prima dell'arrivo del vaccino, come fu colpita la madre, uccisa dal maledetto coronavirus. E ora, il conduttore di Tiki Taka, Nonostante le tre dosi di vaccino è nuovamente positivo. Probabilmente, tutta colpa di Omicron. E intervistato dal Corriere della Sera, ammette: "È stato un brutto colpo". Certo, ora è diverso: "È come se fosse un virus più garbato". Ai tempi del primo contagio fu costretto al ricovero. "Non mi faccio mancare nulla. Ovviamente avrei preferito andare in studio con le mie gambe, ma ormai la tv si può fare da remoto... essendo però un artigiano del tubo catodico, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Se il Covid ci vede, di sicuro ha messo nel mirino. Già, per lui la pandemia è stata molto più drammatica che per tutti gli altri: fu colpito prima dell'arrivo del, come fu colpita la madre, uccisa dal maledetto coronavirus. E ora, il conduttore di Tiki Taka,le trediè nuovamente positivo. Probabilmente, tutta colpa di Omicron. E intervistato dal Corriere della Sera, ammette: "È stato un". Certo, ora è diverso: "È come se fosse un virus più garbato". Ai tempi del primo contagio fu costretto al ricovero. "Non mi faccio mancare nulla. Ovviamente avrei preferito andare in studio con le mie gambe, ma ormai la tv si può fare da remoto... essendo però un artigiano del tubo catodico, ...

