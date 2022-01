Non mi lasciare, anticipazioni 10 gennaio: la terribile morte di Gilberto Ballarin (Di domenica 9 gennaio 2022) Non mi lasciare, la nuova fiction Rai con protagonista Vittoria Puccini inizierà lunedì 10 gennaio con una puntata composta da due episodi. Le anticipazioni rivelano che Elena Zonin tornerà a Venezia per occuparsi della morte del piccolo Gilberto Ballarin il cui corpicino senza vita verrà trovato nella laguna. La poliziotta specializzata in reati informatici, sospetterà che sia vittima di un gruppo di pedofili che agisce in rete e grazie all'aiuto del collega Daniele Vianello, riuscirà a scoprire qualcosa di molto importante. Non mi lasciare, trama 10 gennaio: Elena Zonin indaga sulla morte di Gilberto Ballarin Elena Zonin, una poliziotta esperta in reati informatici che lavora a Roma, dovrà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Non mi, la nuova fiction Rai con protagonista Vittoria Puccini inizierà lunedì 10con una puntata composta da due episodi. Lerivelano che Elena Zonin tornerà a Venezia per occuparsi delladel piccoloil cui corpicino senza vita verrà trovato nella laguna. La poliziotta specializzata in reati informatici, sospetterà che sia vittima di un gruppo di pedofili che agisce in rete e grazie all'aiuto del collega Daniele Vianello, riuscirà a scoprire qualcosa di molto importante. Non mi, trama 10: Elena Zonin indaga sulladiElena Zonin, una poliziotta esperta in reati informatici che lavora a Roma, dovrà ...

