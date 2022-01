Non c’è 2 senza te film stasera in tv 9 gennaio: cast, trama, streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Non c’è 2 senza te è il film stasera in tv domenica 9 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non c’è 2 senza te film stasera in tv: cast La regia è di Massimo Cappelli. Il cast è composto da Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez, Tosca D’Aquino, Samuel Troiano, Cristina Serafini. Non c’è 2 senza te film stasera in tv: trama Alfonso e Moreno sono una coppia gay, che da anni convive felicemente e che conduce una vita piuttosto serena e allegra, ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Non c’è 2te è ilin tv domenica 92022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Non c’è 2tein tv:La regia è di Massimo Cappelli. Ilè composto da Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez, Tosca D’Aquino, Samuel Troiano, Cristina Serafini. Non c’è 2tein tv:Alfonso e Moreno sono una coppia gay, che da anni convive felicemente e che conduce una vita piuttosto serena e allegra, ...

