No vax, sì farmaci: l'azienda di Djokovic che cerca una cura alternativa per il Coronavirus (Di domenica 9 gennaio 2022) È attesa per domani, 10 gennaio, la decisione del giudice Anthony Kelly sull'espulsione dal territorio australiano del tennista serbo Novak Djokovic. Il numero uno del tennis maschile mondiale, per ottenere il visto per accedere in Australia e partecipare agli Australian Open, ha presentato un'esenzione dall'obbligo vaccinale previsto dalle norme australiane, perché avrebbe contratto il Covid a dicembre. Nel frattempo, da un'inchiesta del Sole 24 Ore, è emerso che Djokovic risulta essere proprietario e principale azionista della start-up QuantBioRes, una società di ricerca scientifica fondata il 3 giugno 2020 e che si occupa, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell'azienda, di «cure e trattamenti contro la batterio resistenza e contro i retrovirus», tra cui il Covid-19. La start-up starebbe infatti studiando ...

