Niente visto per Djokovic: per l’Australia non può entrare nel Paese (Di domenica 9 gennaio 2022) Per il governo australiano l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione medica e Novak Djokovic non ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino. Il campione serbo non può dunque entrare nel Paese nè prendere parte agli Australian Open, e indipendentemente dal giudizio del Tribunale chiamato ad esprimersi sull’annullamento del visto, è competenza del Governo la scelta di non far entrare in Australia Djokovic. A poche ore dall’udienza sulla validità o meno della certificazione anti Covid del giocatore serbo per entrare in Australia e partecipare agli Australian Open, il tribunale di Melbourne ha pubblicato la risposta che il governo australiano porterà in aula, nella quale gli avvocati del governo australiano ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Per il governo australiano l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione medica e Novaknon ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino. Il campione serbo non può dunquenelnè prendere parte agli Australian Open, e indipendentemente dal giudizio del Tribunale chiamato ad esprimersi sull’annullamento del, è competenza del Governo la scelta di non farin Australia. A poche ore dall’udienza sulla validità o meno della certificazione anti Covid del giocatore serbo perin Australia e partecipare agli Australian Open, il tribunale di Melbourne ha pubblicato la risposta che il governo australiano porterà in aula, nella quale gli avvocati del governo australiano ...

Agenzia_Ansa : Niente Open per Djokovic, l'Australia lo respinge. Negato visto al numero 1 dopo una notte in aeroporto a Melbourne… - LiaCapizzi : Grottesco. Da 7 ore Djokovic è 'bloccato' in una lounge in aeroporto a Melbourne, sorvegliato da 2 agenti. Visto ir… - occammamt : @dv_htdcanbf Io intendevo proprio la Ostalgie: c'entra niente che Leipzig è una roccaforte dell'Est (anche dopo il… - world_ofMyown : Mi sono un sacco impegnata, visto che non sono capace di fare niente, apprezzate?? - lvbbatthedisco : Oggi ho visto per la prima volta un video di Elisa True Crime E niente, ora voglio vederli tutti -