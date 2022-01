Nicola Savino ammette la verità su Le Iene: “sento la necessità di…” (Di domenica 9 gennaio 2022) In una recente intervista il conduttore Nicola Savino ha parlato chiaro sullo show rotocalco di Italia Uno. Dopo cinque anni il conduttore sta pensando cosa fare in futuro con il programma Le Iene. Ecco che cosa ha svelato. Nicola Savino-AltranotiziaNicola Savino di recente ha rilasciato una dichiarazione sul programma di cui è stato al timone per ben cinque edizioni. Stiamo parlando di Le Iene. Scopriamo cosa ha detto il conduttore sul celebre show di Italia Uno. Nicola Savino ammette la verità su Le Iene Nicola Savino è tra i conduttori radiofonici e televisivi più amati nel nostro Paese. Attraverso il suo talento ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) In una recente intervista il conduttoreha parlato chiaro sullo show rotocalco di Italia Uno. Dopo cinque anni il conduttore sta pensando cosa fare in futuro con il programma Le. Ecco che cosa ha svelato.-Altranotiziadi recente ha rilasciato una dichiarazione sul programma di cui è stato al timone per ben cinque edizioni. Stiamo parlando di Le. Scopriamo cosa ha detto il conduttore sul celebre show di Italia Uno.lasu Leè tra i conduttori radiofonici e televisivi più amati nel nostro Paese. Attraverso il suo talento ...

Advertising

Corriere : Savino: «Sono tornato negativo, ma il green pass non funziona. Al bar mi trattano come un no vax» - vincentveedj : @mary1966n Aldo è un altro pianeta è in altra disciplina. Preferisco il programma di Nicola Savino il martedì jajaj… - _iconica_ : Ogni volta che vedo nicola Savino penso a eligreg e al suo post in cui incazzata nera l’asfalta. - Maryss84 : Io cmq bimba di Nicola Savino, cioè lo adoro proprio #Verissimo - Foy84 : Povero Nicola Savino che non ha avuto il GP riattivato subito dopo il tampone e che poverino, i controlli GP davano… -