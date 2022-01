Neve e ghiaccio, c'è chi chiude le scuole. Da Nord a Sud, ecco chi ha annunciato la decisione (Di domenica 9 gennaio 2022) ANCONA - A causa delle nevicate odierne, delle previsioni di ulteriori precipitazioni nevose durante la notte e della possibilità di ghiaccio nelle prime ore della mattinata di domani, il sindaco di ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 9 gennaio 2022) ANCONA - A causa delle nevicate odierne, delle previsioni di ulteriori precipitazioni nevose durante la notte e della possibilità dinelle prime ore della mattinata di domani, il sindaco di ...

Advertising

zazoomblog : Neve e ghiaccio cè chi chiude le scuole alla didattica in presenza - #ghiaccio #chiude #scuole #didattica - TrgMedia : Gubbio: scuole chiuse domani per neve e ghiaccio - NotizieB : Bisogna avere una mente da inverno per guardare il gelo e i rami dei pini incrostati di neve. Ed aver avuto fredd… - Micheles7500 : @salvinimi Dai usare la neve per un confronto in negativo non funziona granché, magari avresti potuto usare il ghia… - giovanemarco86 : RT @o_ottaviani: #neve oggi, ghiaccio domani: se non avete pnumatici invernali o li avete consumati: andate a piedi. Si proceda ad abbonda… -