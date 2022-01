Nessuna grave frattura alla caviglia per De Aliprandini: “Riabilitazione immediata” (Di domenica 9 gennaio 2022) Un volo nel gigante mentre era a pochi centesimi dal primo posto in Coppa del Mondo. Luca De Aliprandini, vicecampione mondiale di specialità a Cortina, ha inforcato nell’ultima porta dello slalom ad Adelboden cadendo fragorosamente fuori pista. L’azzurro è stato subito trasportato all’ospedale per i controlli medici e non avevano riscontrato gravità, ma l’atleta delle Fiamme Gialle, in corsa verso le Olimpiadi di Pechino, era uscito dalla clinica zoppicando. Questa mattina è stato visitato a Milano, accompagnato dallo staff medico della Federazione Italiana Sport Invernali. E lui ne parla sulla sua pagina ufficiale Facebook: “La risonanza magnetica ha mostrato alcuni danni ai legamenti e lividi alle ossa nella caviglia sinistra, ma fortunatamente Nessuna frattura, questo significa alcune settimane di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Un volo nel gigante mentre era a pochi centesimi dal primo posto in Coppa del Mondo. Luca De, vicecampione mondiale di specialità a Cortina, ha inforcato nell’ultima porta dello slalom ad Adelboden cadendo fragorosamente fuori pista. L’azzurro è stato subito trasportato all’ospedale per i controlli medici e non avevano riscontrato gravità, ma l’atleta delle Fiamme Gialle, in corsa verso le Olimpiadi di Pechino, era uscito dclinica zoppicando. Questa mattina è stato visitato a Milano, accompagnato dallo staff medico della Federazione Italiana Sport Invernali. E lui ne parla sulla sua pagina ufficiale Facebook: “La risonanza magnetica ha mostrato alcuni danni ai legamenti e lividi alle ossa nellasinistra, ma fortunatamente, questo significa alcune settimane di ...

Nessuna grave frattura alla caviglia per De Aliprandini: "Riabilitazione immediata"

