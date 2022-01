Nella notte l’udienza sul ricorso di Djokovic. Il governo australiano: «Decidiamo noi, dev’essere espulso» (Di domenica 9 gennaio 2022) A poche ore dall’udienza in cui il giudice Anthony Kelly si pronuncerà sulla validità del certificato di esenzione dal vaccino anti-Covid presentato da Novak Djokovic per partecipare agli Australian Open, il tribunale di Melbourne ha pubblicato la risposta che il governo porterà in aula. Gli avvocati dell’esecutivo australiano sottolineano il fatto che il campione serbo «non è vaccinato», e dunque non in regola rispetto alle norme per rimanere nel Paese. Il campione serbo, numero uno del tennis mondiale, rischia di essere espulso: la decisione del giudice è attesa Nella notte italiana. Nel documento inviato al Tribunale, il governo australiano dice che l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) A poche ore dalin cui il giudice Anthony Kelly si pronuncerà sulla validità del certificato di esenzione dal vaccino anti-Covid presentato da Novakper partecipare agli Australian Open, il tribunale di Melbourne ha pubblicato la risposta che ilporterà in aula. Gli avvocati dell’esecutivosottolineano il fatto che il campione serbo «non è vaccinato», e dunque non in regola rispetto alle norme per rimanere nel Paese. Il campione serbo, numero uno del tennis mondiale, rischia di essere: la decisione del giudice è attesaitaliana. Nel documento inviato al Tribunale, ildice che l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione ...

Advertising

pdnetwork : Aggressioni e molestie avvenute nella notte di Capodanno in #PiazzaDuomo necessitano risposte ferme sul piano giudi… - carlaruocco1 : Emergono notizie sempre più gravi e inquietanti sulle #violenzesessuali compiute a #Milano nella notte di… - DSantanche : Immagini choc documentano diverse aggressioni sessuali da parte di #extracomunitari a giovani donne nella notte… - paoloigna1 : RT @lisadagliocchib: Ogni stella in cielo un amore sulla terra; soltanto nella mia notte neanche una stella. Solo nella mia anima... nessu… - SoulSafe2 : RT @lisadagliocchib: Ogni stella in cielo un amore sulla terra; soltanto nella mia notte neanche una stella. Solo nella mia anima... nessu… -