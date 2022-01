Nel 2021 anno nero per le transazioni delle cryptovalute: illegali ben 14 miliardi di dollari (Di domenica 9 gennaio 2022) I cyber criminali hanno accumulato una quantità di denaro incredibile nel corso degli anni, e in base ad alcuni dati recenti sembra proprio che sia in continuo aumento questo numero. Perché? I Bitcoin sono la criptovaluta più usata del momento, ma è anche vero che ci possano essere dei cali drastici come questo – Computermagazine.itSecondo delle informazioni certe, le transazioni di criptovalute legate a delle attività criminali, hanno raggiunto un nuovo record nel 2021. Pare che siano aumentate esponenzialmente rispetto all’anno precedente, il che non è un’ottima notizia ovviamente. LEGGI ANCHE: Volantino MediaWorld “Mobile Mania”, per cambiare lo smartphone a prezzi scontati e comodissime rate A rivelare questi dati è Chainanalysis attraverso una ... Leggi su computermagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) I cyber criminali haccumulato una quantità di denaro incredibile nel corso degli anni, e in base ad alcuni dati recenti sembra proprio che sia in continuo aumento questo numero. Perché? I Bitcoin sono la criptovaluta più usata del momento, ma è anche vero che ci possano essere dei cali drastici come questo – Computermagazine.itSecondoinformazioni certe, ledi criptovalute legate aattività criminali, hraggiunto un nuovo record nel. Pare che siano aumentate esponenzialmente rispetto all’precedente, il che non è un’ottima notizia ovviamente. LEGGI ANCHE: Volantino MediaWorld “Mobile Mania”, per cambiare lo smartphone a prezzi scontati e comodissime rate A rivelare questi dati è Chainanalysis attraverso una ...

Advertising

marcotravaglio : NEL NOME DEL NONNO Un anno fa, 8 gennaio 2021. Da tre giorni l’Italia, malgrado il taglio delle forniture, batte gl… - NicolaPorro : ?? Paolo Becchi e Giovanni Zibordi ci raccontano come la mortalità in #Europa nel 2021 sia peggiorata in modo dramma… - SimoneCosimi : Un articolo dell’@essenziale_it riporta i dati raccapriccianti di @AntigoneOnlus sulle carceri italiane nel 2021. A… - Anna3006maria : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Polonia #UE? Disumanità sovranista: #Varsavia autorizza la CACCIA AL CINGHIALE nei b… - ELENAGORINI2 : RT @jxgiuliano: Se Andreotti aveva una 'scatola nera nella gobba', Berlusconi ha un intero server nel pacemaker. #noQUIRISILVIO Dopo 25 an… -