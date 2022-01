Napoli, un big finalmente negativo al COVID! (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo tante vicende, tra infortuni e positività, finalmente in casa Napoli arriva un sospiro di sollievo: Victor Osimhen è finalmente risultato negativo e potrà tornare in Italia nelle prossime ore. Osimhen Napoli Covid VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo tante vicende, tra infortuni e positività,in casaarriva un sospiro di sollievo: Victor Osimhen èrisultatoe potrà tornare in Italia nelle prossime ore. OsimhenCovid VINCENZO BONIELLO

Advertising

SindromeN : RT @marcoazzi66: @FilippoC15 Il Napoli si è dato un salary cap, incompatibile col rinnovo di Insigne e anche di altri big in scadenza. Nell… - Mistermercatoi1 : #SerieA ??= Un altro big del #Napoli é risultato positivo, a subire le conseguenze del covid ora é #koulibaly, che é… - Lelle_1509 : @razzano_luigi @jo19N26 Per come la vedo io deve vendere quando non ci sono più le motivazioni o le ambizioni. Non… - GermanoCroce : Il grande fenomeno #Insigne è andato al Toronto. Nessun big europea lo ha preso perché mentre in Italia e a Napoli… - marcoazzi66 : @FilippoC15 Il Napoli si è dato un salary cap, incompatibile col rinnovo di Insigne e anche di altri big in scadenz… -