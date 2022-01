Napoli, Spalletti sorride: “Vittoria ci dà di nuovo entusiasmo” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”E’ una Vittoria che mi dà entusiasmo soprattutto perché siamo in un momento particolare, in casa abbiamo lasciato tanto e recuperare è dura e non si può fallire. Ma quando te ne succede più di una di cosa, avere una reazione forte è sempre difficile. Per questo il gol di Petagna è stato liberatorio’‘. Luciano Spalletti è molto soddisfatto per la Vittoria del suo Napoli e soprattutto per la continuità dimostrata dopo il pareggio di Torino con la Juventus in un momento particolarmente delicato. ”La partita – dice ai microfoni di Dazn – non era facile. La Sampdoria si è presentata con un comportamento abbastanza difensivo e compatto e non era facile da affrontare. ma noi abbiamo fatto una buonissima partita”. Spalletti si complimenta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– ”E’ unache mi dàsoprattutto perché siamo in un momento particolare, in casa abbiamo lasciato tanto e recuperare è dura e non si può fallire. Ma quando te ne succede più di una di cosa, avere una reazione forte è sempre difficile. Per questo il gol di Petagna è stato liberatorio’‘. Lucianoè molto soddisfatto per ladel suoe soprattutto per la continuità dimostrata dopo il pareggio di Torino con la Juventus in un momento particolarmente delicato. ”La partita – dice ai microfoni di Dazn – non era facile. La Sampdoria si è presentata con un comportamento abbastanza difensivo e compatto e non era facile da affrontare. ma noi abbiamo fatto una buonissima partita”.si complimenta ...

