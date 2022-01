Napoli-Sampdoria 1-0, Petagna stende i blucerchiati (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Napoli torna al successo tra le mura amiche dello stadio ‘Maradona’, dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Agli azzurri basta un gol di Petagna al 43? del primo tempo per superare la Sampdoria. Nota stonata l’infortunio a capitan Insigne, costretto a uscire alla mezz’ora per un problema muscolare, tra gli applausi del pubblico. In classifica i partenopei sono terzi con 43 punti, mentre i blucerchiati sono 14esimi a quota 20. Sin dalle prima battute sono i padroni di casa a comandare il gioco con Ospina completamente inoperoso e la difesa doriana che si difende con ordine, almeno fino al 35? quando Juan Kesus va in gol con un colpo di testa, su cross di Politano dalla sinistra, annullato poi da Di Bello per fuorigioco dello stesso difensore brasiliano. Al 43? però tutto buono e vantaggio della ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) Iltorna al successo tra le mura amiche dello stadio ‘Maradona’, dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Agli azzurri basta un gol dial 43? del primo tempo per superare la. Nota stonata l’infortunio a capitan Insigne, costretto a uscire alla mezz’ora per un problema muscolare, tra gli applausi del pubblico. In classifica i partenopei sono terzi con 43 punti, mentre isono 14esimi a quota 20. Sin dalle prima battute sono i padroni di casa a comandare il gioco con Ospina completamente inoperoso e la difesa doriana che si difende con ordine, almeno fino al 35? quando Juan Kesus va in gol con un colpo di testa, su cross di Politano dalla sinistra, annullato poi da Di Bello per fuorigioco dello stesso difensore brasiliano. Al 43? però tutto buono e vantaggio della ...

Advertising

claudioruss : #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napol… - DiMarzio : .@sscnapoli, contro la Sampdoria #Spalletti sarà in panchina - SkySport : NAPOLI-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Petagna (43’) ? SERIE A – 21^ giornata ?? - Imeon_97 : RT @7Robymar: L’Inter è nettamente la favorita, poi ci sono Milan, Napoli, Atalanta, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Sassuolo, Empoli, B… - sportli26181512 : Napoli, Petagna: 'Felice per il gol. Insigne? Ha fatto una scelta di vita': Le parole dell'attaccante azzurro dopo… -