Napoli, Osimhen negativo al Covid: sta per rientrare in Italia (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Napoli ha comunicato la negatività al Covid di Victor Osimhen Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato che Victor Osimhen è guarito dal Covid-19 ed è pronto a tornare in Italia. IL COMUNICATO – «Victor Osimhen è negativo al Covid-19, rientrerà in Italia nelle prossime ore!». ? Victor è negativo al Covid-19 ?@victorOsimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore!? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr— Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 9, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilha comunicato la negatività aldi VictorAttraverso una nota ufficiale, ilha comunicato che Victorè guarito dal-19 ed è pronto a tornare in. IL COMUNICATO – «Victoral-19, rientrerà innelle prossime ore!». ? Victor èal-19 ?@victor9 rientrerà innelle prossime ore!? #ForzaSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr— Official SSC(@ssc) January 9, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

