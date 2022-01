Napoli, Osimhen negativo al COVID: Rientrerà in Italia nelle prossime ore (Di domenica 9 gennaio 2022) Victor Osimhen è negativo al COVID-19. L’attaccante nigeriano del Napoli, Rientrerà in Italia nelle prossime ore. Il Napoli ha annunciato che Victor Osimhen è risultato negativo al tampone effettuato per verificare la presenza del COVID. “Rientrerà in Italia nella prossime ore“, ha scritto il club azzurro. L’attaccante nigeriano era bloccato in quarantena in Lagos e ora potrà essere sottoposto all’esame per capire a che punto è il suo infortunio al volto. Solo allora si capirà quando potrà tornare a disposizione di Spalletti. Victor Osimhen, non ha preso parte alla Coppa d’Africa perché ha preferito, in accordo con il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 gennaio 2022) Victoral-19. L’attaccante nigeriano delinore. Ilha annunciato che Victorè risultatoal tampone effettuato per verificare la presenza del. “innellaore“, ha scritto il club azzurro. L’attaccante nigeriano era bloccato in quarantena in Lagos e ora potrà essere sottoposto all’esame per capire a che punto è il suo infortunio al volto. Solo allora si capirà quando potrà tornare a disposizione di Spalletti. Victor, non ha preso parte alla Coppa d’Africa perché ha preferito, in accordo con il ...

