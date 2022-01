Mutti | “Palermo non all’altezza del Bari Multiproprietà? De Laurentiis…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mutti Palermo

E' questo quello che spiega l'allenatore Bortolo, intervistato da Tuttomercatoweb. 'Purtroppo dispiace - afferma l'ex- perché sono stato lì anche come giocatore. E' una piazza ......un anno dopo il precedente successo contro il, maturò un altro trionfo contro la squadra rivale, ma sette giorni dopo non si andò oltre il pari contro il derelitto Bari allenato dae ...Le dichiarazioni dell'ex allenatore di Palermo e Bari, Bortolo Mutti, circa il momento di forma vissuto dalla squadra di Mignani ...Bortolo Mutti, ex allenatore tra le altre di Bari e Palermo, commenta l'andamento del girone C di Serie C e punta tutto sulla capolista ...