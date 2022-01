Muore a 77 anni Michael Lang, organizzatore dell’iconico festival della musica di Woodstock (Di domenica 9 gennaio 2022) È morto all’età di 77 anni lo storico organizzatore e co-creatore dell’iconico festival di Woodstock Michael Lang. Un portavoce della famiglia ha confermato che Lang è morto a causa delle complicazioni di una rara forma di linfoma non Hodgkin. Secondo il ‘Mirror’, il portavoce ha dichiarato: “Siamo molto rattristati di sapere che la leggendaria icona di Woodstock e vecchio amico di famiglia Michael Lang è venuto a mancare all’età di 77 anni dopo un breve periodo di malattia. Riposa in pace“. LEGGI ANCHE => Scogliera precipita addosso alle barche in un lago brasiliano: vittime e feriti tra i turisti – VIDEO Lang è diventato famoso ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 9 gennaio 2022) È morto all’età di 77lo storicoe co-creatoredi. Un portavocefamiglia ha confermato cheè morto a causa delle complicazioni di una rara forma di linfoma non Hodgkin. Secondo il ‘Mirror’, il portavoce ha dichiarato: “Siamo molto rattristati di sapere che la leggendaria icona die vecchio amico di famigliaè venuto a mancare all’età di 77dopo un breve periodo di malattia. Riposa in pace“. LEGGI ANCHE => Scogliera precipita addosso alle barche in un lago brasiliano: vittime e feriti tra i turisti – VIDEOè diventato famoso ...

