Ms. Marvel, in arrivo importanti reshoot per la serie di Disney? (Di domenica 9 gennaio 2022) A quanto pare sono in vista degli ingenti reshoot per Ms. Marvel la serie di Disney+ con protagonista Iman Vellani. Ms. Marvel è uno dei titoli più attesi del MCU per il 2022, ma sembra che la serie di Disney+ con protagonista la giovane Iman Vellani per considerarsi pronta al debutto debba prima passare per dei reshoot. A riportare il rumor, come segnala anche Comicbook, è l'account Twitter Atlanta Filming, che spiega come nonostante le riprese dello show siano terminate, tra 7/15 giorni dovrebbero avere inizio delle riprese aggiuntive. Inoltre, quando gli viene chiesta la durata dell'operazione, questi risponde che al momento non è dato saperlo, ma che Lizzie Hill di My Cosmic Circus avrebbe affermato che si tratterà di … Leggi su movieplayer (Di domenica 9 gennaio 2022) A quanto pare sono in vista degli ingentiper Ms.ladi+ con protagonista Iman Vellani. Ms.è uno dei titoli più attesi del MCU per il 2022, ma sembra che ladi+ con protagonista la giovane Iman Vellani per considerarsi pronta al debutto debba prima passare per dei. A riportare il rumor, come segnala anche Comicbook, è l'account Twitter Atlanta Filming, che spiega come nonostante le riprese dello show siano terminate, tra 7/15 giorni dovrebbero avere inizio delle riprese aggiuntive. Inoltre, quando gli viene chiesta la durata dell'operazione, questi risponde che al momento non è dato saperlo, ma che Lizzie Hill di My Cosmic Circus avrebbe affermato che si tratterà di …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ms. Marvel, in arrivo importanti reshoot per la serie di Disney? - SostienePereir5 : @andreadelogu Nuovo film in arrivo? Marvel? - GianlucaOdinson : Marvel, Doctor Strange 2 anticipa l'arrivo di un nuovo gruppo di eroi nell'MCU? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel, Doctor Strange 2 anticipa l’arrivo di un nuovo gruppo di eroi nell’MCU? - BestMovieItalia : Marvel, Doctor Strange 2 anticipa l'arrivo di un nuovo gruppo di eroi nell'MCU? - -