Moviola Venezia-Milan 0-3 | partita facile facile per Irrati | PM NEWS

Advertising

sportface2016 : #VeneziaMilan, manca un rigore ai padroni di casa: #Florenzi trattiene #Henry, sbaglia #Irrati - colacig : @LouGirardiReal Aspettiamo trepidanti approfondita moviola e conseguente piagnisteo per il rosso a salemakers e rig… - zazoomblog : Moviola Venezia-Milan 0-1: intervallo al ‘Penzo’ LIVE NEWS - #Moviola #Venezia-Milan #intervallo - giuseppeq_bott : RT @sportface2016: #VeneziaMilan, manca un rigore ai padroni di casa: #Florenzi trattiene #Henry, sbaglia #Irrati - interistadoc_ : RT @sportface2016: #VeneziaMilan, manca un rigore ai padroni di casa: #Florenzi trattiene #Henry, sbaglia #Irrati -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Venezia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Penzo, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Il Milan espugna il Penzo e si riporta momentaneamente in testa alla classifica grazie al rotondo 0 - 3 rifilato al; ...Altro episodio da, dopo quello nel finale di primo tempo . Stavolta Irrati non sbaglia e concede un rigore al Milan contro ilnel lunch match della ventunesima giornata di Serie A. Fa tutto Svoboda, che ...La moviola di Venezia-Milan, match della ventunesima giornata di Serie A 2021/2022: Svoboda con la mano, calcio di rigore ed espulsione ...La moviola di Venezia-Milan, Florenzi trattiene per la maglia Henry che viene sbilanciato: la maglia si allunga, era calcio di rigore ...