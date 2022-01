Moviola Venezia-Milan 0-1: Leao per Ibra, gol regolare | LIVE NEWS (Di domenica 9 gennaio 2022) La Moviola di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Massimiliano Irrati Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladi, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Massimiliano Irrati

Advertising

zazoomblog : Moviola Venezia-Milan 0-0: cominciata al ‘Penzo’! LIVE NEWS - #Moviola #Venezia-Milan #cominciata - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@SerieA - #VeneziaMilan, la partita alla #moviola | #LIVE #NEWS - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Milan #S… - PianetaMilan : .@SerieA - #VeneziaMilan, la partita alla #moviola | #LIVE #NEWS - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - gilnar76 : Venezia-#Milan: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - thewhitefly_ : Ti prego @RondoneR non fare la moviola di stasera come facesti con Venezia Non farlo Ci saranno venti decisioni sc… -