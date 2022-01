Moviola Roma Juventus: l’episodio chiave del match (Di domenica 9 gennaio 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22: Moviola Roma Juventus l’episodio chiave della Moviola del match tra Roma e Juventus, valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Massa. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)arbitraledelvalido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Massa.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - giorgiocolombo_ : @F4Fake2 Io non capisco perché dobbiate rendervi così ridicoli, il Corriere dello Sport è edito Roma, e chi ha scri… - MT_comanda : Avete sentito ex arbitri o esperti di moviola lamentarsi per Milan-Roma? No, sono solo i romanisti che stanno piang… - ilgiornale : Mourinho ha lamentato due pesi e due misure da parte dell'arbitro Chiffi e del Var Aureliano nella valutazione degl… - ilterenciano : @PierluigiFonta4 È rigore secondo tutta la moviola tranne che quella del corriere dello sport di quale città? Roma ?????? -