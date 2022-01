Moda tonalità capelli inverno 2022 | il golden harvest di Anya Taylor Joy

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 9 gennaio 2022) In questosono di tendenza ibiondi, però la nuance in questione può essere scelta in molte sfumature. Quindi è arrivato il momento di scoprire le variepiù gettonate. Tendenzabiondi sono sempre amati da molte donne e ultimamente anche Miriam Leone e Vittoria Ceretti hanno scelto questa nuance. In questa stagione invernale, il biondo più di tendenza è quello freddo. Lapiù gettonata è l'icy blonde, sfoggiato anche da molte celebrità e top model. Si può optare anche per un biondo più neutro o giallo, come aveva fatto un po' di tempo fa anche Billie Eilish. styledbyrandy Vedi il post su Instagram Novità...