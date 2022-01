“Mio padre…”. Stefano De Martino, confessione spezza cuore in diretta a C’è posta per Te (Di domenica 9 gennaio 2022) Stefano De Martino ospite a C’è posta per te. Il conduttore è stato chiamato da Maria De Filippi per dare sostegno a Salvatore, un ragazzo che ha perso il padre l’8 dicembre 2020 per colpa del Covid. Una storia che ha colpito al cuore. “Tra tante storie bellissime di questa prima puntata questa è stata quella che mi ha colpita più di tutte mi sono immedesimata in voi con lo stesso dolore che ci accomuna mi sono sentita uno strazio al cuore i nostri cari persi x qst corona virus nn doveva andare così!!!”. E ancora: “Ho pianto a dirotto… Lui gli ha detto ti voglio bene papà al telefono mentre lottava contro il covid… Io le ho detto: ciao ma’ ci vediamo a pranzo! Lui non riesce ad aprire il sacchetto con gli effetti personali che gli hanno dato dall’ ospedale…io ho anche quel sacchetto chiuso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)Deospite a C’èper te. Il conduttore è stato chiamato da Maria De Filippi per dare sostegno a Salvatore, un ragazzo che ha perso il padre l’8 dicembre 2020 per colpa del Covid. Una storia che ha colpito al. “Tra tante storie bellissime di questa prima puntata questa è stata quella che mi ha colpita più di tutte mi sono immedesimata in voi con lo stesso dolore che ci accomuna mi sono sentita uno strazio ali nostri cari persi x qst corona virus nn doveva andare così!!!”. E ancora: “Ho pianto a dirotto… Lui gli ha detto ti voglio bene papà al telefono mentre lottava contro il covid… Io le ho detto: ciao ma’ ci vediamo a pranzo! Lui non riesce ad aprire il sacchetto con gli effetti personali che gli hanno dato dall’ ospedale…io ho anche quel sacchetto chiuso ...

