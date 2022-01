Milan | Kessié ci ripensa? L' ivoriano non ha offerte e può rinnovare con i rossoneri

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, nessuna offerta più ricca di quella del Milan. E il rinnovo è possibile - AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - FulcoNavarro84 : @pisto_gol Va bene episodi a parte è indiscutibile che il Milan abbia vinto con merito, detto ciò se vogliamo possi… - pignafisher : @Pirichello È mezzala, deve ricevere con campo da coprire palla al piede. Senza kessie e con pobega adli al Milan c… - mcrisj01 : RT @mirkonicolino: (#GdS) 'Nessuna offerta concreta per Franck #Kessie da #PSG e #PremierLeague, il centrocampista potrebbe dunque prendere… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessié

I dati Opta segnalano la terza doppietta per Theo da quando è il: nessun difensore rossonero ha mai fatto meglio in Serie A. Dall'estate 2019 a oggi - ovvero da quando Paolo Maldini l'ha ..., PER ORA NESSUNA OFFERTA PER KESSIE: IL GIOCATORE POTREBBE RINNOVARE Come riporta ' La Gazzetta dello Sport ', per il momento, l'unica offerta ricevuta da Kessie è proprio quella del. L'...