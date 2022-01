Mihajlovic: “Non ho mai capito perché il Milan mi abbia esonerato” (Di domenica 9 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna e tecnico del Milan nella stagione 2015-2016, è tornato sui trascorsi in rossonero. Le sue parole Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Sinisa, allenatore del Bologna e tecnico delnella stagione 2015-2016, è tornato sui trascorsi in rossonero. Le sue parole

Advertising

GoalItalia : Bologna falcidiato dalle assenze contro l'Inter ?? Ma Mihajlovic non vuole alibi ?? - EnricoTurcato : Non sto qui a dire come la penso su #Covid, ASL e calciatori positivi, è un discorso troppo ampio e approfondito.… - zazoomblog : Mihajlovic rivela: Nel 2014 vicinissimo alla Juventus ma non ho rimpianti - #Mihajlovic #rivela: #vicinissimo - gazzettaGranata : Mihajlovic: 'Potevo andare alla Juve? Non ho rimpianti. Inter la mia seconda famiglia, ma per lo scudetto tifo Napo… - Amookeena : Non sapremo mai come sarebbe andata con Mihajlovic, ma credo che in quel momento (2014) con il cambio Conte-Allegri… -