Mihajlovic esclusivo | ' Scudetto? Inter famiglia | ma tifo Napoli E sul Covid'

(Di domenica 9 gennaio 2022) "Sono a Roma e sono rilassato (questo ieri, prima di sapere del recupero di dopodomani col Cagliari, nda). Pensaci tu, da solo, tanto sai bene come la penso". In altre parole dovrei fare come Cucci ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic esclusivo

Corriere dello Sport.it

"Sono a Roma e sono rilassato (questo ieri, prima di sapere del recupero di dopodomani col Cagliari, nda). Pensaci tu, da solo, tanto sai bene come la penso". In altre parole dovrei fare come Cucci ...Allenatore:INTER (3 - 5 - 2) : Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, ... verrà trasmesso in diretta e insu DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv ...Le parole del tecnico del Bologna Parla Siniša Mihajlovic, intervistato sulle colonne de “Il Corriere dello Sport”. Il tecnico fa il punto sulla Serie A, situazione Covid e parla della Roma di Mourinh ...Nell'intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic ha parlato della sua esperienza sulla panchina del Milan: "Non ho mai capito perché mi abbiano esonerato: ero quinto o ses ...