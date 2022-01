Mietta, a Verissimo dopo la bufera Ballando: 'Non sono no vax, ci sono motivi seri dietro' (Di domenica 9 gennaio 2022) Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Mietta è tornata a parlare della che l'ha coinvolta poco tempo fa a Ballando con le stelle. La cantante , alla domanda di sull'essere o meno vaccinata , aveva ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) Ospite nel salotto di Silvia Toffanin,è tornata a parlare della che l'ha coinvolta poco tempo fa acon le stelle. La cantante , alla domanda di sull'essere o meno vaccinata , aveva ...

Advertising

Michele_57 : Bravissima, ho seguito l' intervista su verissimo, fatto bene a non dare adito a polemiche! Ma, detto tra noi, che… - Cuccuru3 : #Verissimo Mietta pensaci a vaccinarti!! - antonio_aleo : RT @RoyalGossip2: Fatevi un favore e non sprecate il vostro Green Pass per andare a vedere i concerti di Mietta dato che non ha fatto nulla… - drogataditv : LA SABRISALE CHE VEDE LA SUA SISTER IN TV??????#Verissimo #SabrinaSalerno #Mietta - lomaroso : Che bella intervista di @mietta_official a #Verissimo ?? -