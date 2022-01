“Mi è saltato addosso”: la rivelazione di Giovanna Civitillo a ‘Domenica In’. Cos’altro ha raccontato? (Di domenica 9 gennaio 2022) Giovanna Civitillo, moglie del conduttore Rai Amadeus, è stata ospite nella puntata di oggi di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la ex ballerina ha ripercorso la sua conoscenza con il marito e le scelte importanti prese nella sua vita – alcune delle quali la fanno soffrire ancora oggi. LEGGI ANCHE => Alessandra Mastronardi, clamoroso dietrofront: la verità sul matrimonio con Ross McCall Il primo incontro tra i due è avvenuto nello studio de ‘L’Eredità’, dove lei faceva la ballerina. Amadeus le ha mandato un biglietto tramite un assistente: da lì inizia la frequentazione tra i due e il primo bacio. Giovanna racconta commossa alle telecamere il matrimonio nel 2003 e la nascita del figlio José nel 2009. Tuttavia traspare una punta di amarezza: “Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 9 gennaio 2022), moglie del conduttore Rai Amadeus, è stata ospite nella puntata di oggi di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la ex ballerina ha ripercorso la sua conoscenza con il marito e le scelte importanti prese nella sua vita – alcune delle quali la fanno soffrire ancora oggi. LEGGI ANCHE => Alessandra Mastronardi, clamoroso dietrofront: la verità sul matrimonio con Ross McCall Il primo incontro tra i due è avvenuto nello studio de ‘L’Eredità’, dove lei faceva la ballerina. Amadeus le ha mandato un biglietto tramite un assistente: da lì inizia la frequentazione tra i due e il primo bacio.racconta commossa alle telecamere il matrimonio nel 2003 e la nascita del figlio José nel 2009. Tuttavia traspare una punta di amarezza: “Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. ...

