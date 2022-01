Meteo, non solo freddo e maltempo: sorpresa ingombrante in arrivo (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso della prossima settimana il Meteo italiano non verrà colpito solamente dal maltempo, ma anche da un’ingombrante sorpresa: i dettagli. Questa prima parte di inverno è sempre ricco di novità e non sta facendo annoiare gli esperti. Infatti l’Italia sta attraversando cambiamenti del tempo. Si passa quindi dalle nevicate fino in pianura al caldo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso della prossima settimana ilitaliano non verrà colpito solamente dal, ma anche da un’: i dettagli. Questa prima parte di inverno è sempre ricco di novità e non sta facendo annoiare gli esperti. Infatti l’Italia sta attraversando cambiamenti del tempo. Si passa quindi dalle nevicate fino in pianura al caldo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

BiscottiDiLilly : Buona domenica giorno 1 di non quarantena ma di dormire sul divano, mi sono svegliata con una neve debole dal… - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, non solo un #Freddo #Ciclone con maltempo, ci sarà anche un'ingombrante sorpresa - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: - marilenagasbar1 : - BackAngelo : @Thyria77 Io avrei usato i colori dell'arcobaleno (polveri non tossiche e non permanenti rimovibili con agenti mete… -