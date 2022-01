Meteo, le previsioni in Campania di domenica 9 gennaio 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, domenica 9 gennaio 2022. Avellino – Cielo sereno e sole fino a metà mattinata, poi il cielo inizierà a coprirsi di nuvole che porteranno pioggia. Il pomeriggio irpino sarà caratterizzato dalle perturbazioni e da un vento da Libeccio con intensità di 21 km/h e raffiche fino a 37 km/h. Temperature invernali: -1°C la minima e 7°C la massima. Benevento – Godersi il sole della mattina e poi salutarlo, perché il resto della giornata sul Sannio sarà condizionata da brevi rovesci e schiarite. Attesa dunque pioggia sul beneventano, con venti che saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 37 km/h. Le temperature risentiranno del cambiamento climatico: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Cielo sereno e sole fino a metà mattinata, poi il cielo inizierà a coprirsi di nuvole che porteranno pioggia. Il pomeriggio irpino sarà caratterizzato dalle perturbazioni e da un vento da Libeccio con intensità di 21 km/h e raffiche fino a 37 km/h. Temperature invernali: -1°C la minima e 7°C la massima. Benevento – Godersi il sole della mattina e poi salutarlo, perché il resto della giornata sul Sannio sarà condizionata da brevi rovesci e schiarite. Attesa dunque pioggia sul beneventano, con venti che saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 37 km/h. Le temperature risentiranno del cambiamento climatico: ...

