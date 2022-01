Meteo Campania, arrivano freddo e piogge: le previsioni fino a martedì 11 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Meteo Campania: oggi gran parte d’Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda. Meteo Campania In queste ore mentre una perturbazione abbandonerà il Sud un’altra si appresterà a fare irruzione sull’Italia. Mattia Gussoni, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che oggi gran parte d’Italia verrà raggiunta da un affondo Leggi su 2anews (Di domenica 9 gennaio 2022): oggi gran parte d’Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda.In queste ore mentre una perturbazione abbandonerà il Sud un’altra si appresterà a fare irruzione sull’Italia. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it informa che oggi gran parte d’Italia verrà raggiunta da un affondo

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo, le #Previsioni in #Campania di domenica 9 gennaio 2022 ** - andreastoolbox : Meteo Campania: in arrivo freddo e anche neve « 3B Meteo - Claudia_Kyky : @RaiTre ma la volete smettere di staccare sempre il meteo della Campania durante la trasmissione meteo delle 20?… - fabmik : RT @Soppressatira: In Campania le scuole stanno chiuse una settimana se il meteo preannuncia pioggia e ci si scandalizza se De Luca le vuol… - WaWe970 : RT @Soppressatira: In Campania le scuole stanno chiuse una settimana se il meteo preannuncia pioggia e ci si scandalizza se De Luca le vuol… -