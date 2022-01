Messaggi sulla bacheca dell’hub: “Grazie. Ma chi non si vaccina vi reca solo offesa” (Di domenica 9 gennaio 2022) Mapello. “Grazie a tutti !!! Chi non si vaccina vi reca solo offesa. Ma io dico Grazie”: questo è uno dei tantissimi Messaggi affissi sulla bacheca dei pensieri che si trova presso il centro vaccinale allestito da Ats e Asst Bergamo Ovest all’interno del centro commerciale “Il Continente” di Mapello. Dopo la vaccinazione tutti sono tenuti a rispettare un periodo di osservazione, rimanendo per almeno 15 minuti in una sala d’attesa allestita a fianco degli ambulatori. Un quarto d’ora dove tanti pensieri, con il loro carico di timori, attese e speranze, si affastellano nella mente. Molti hanno deciso di dare forma e spazio alle loro convinzioni, agli stati d’animo o alle diverse sensazioni vissute, su ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022) Mapello. “a tutti !!! Chi non sivi. Ma io dico”: questo è uno dei tantissimiaffissidei pensieri che si trova presso il centrole allestito da Ats e Asst Bergamo Ovest all’interno del centro commerciale “Il Continente” di Mapello. Dopo lazione tutti sono tenuti a rispettare un periodo di osservazione, rimanendo per almeno 15 minuti in una sala d’attesa allestita a fianco degli ambulatori. Un quarto d’ora dove tanti pensieri, con il loro carico di timori, attese e speranze, si affastellano nella mente. Molti hanno deciso di dare forma e spazio alle loro convinzioni, agli stati d’animo o alle diverse sensazioni vissute, su ...

Advertising

MaurizioSacconi : RT @MicheTiraboschi: Persistere nell'errore di non volere chiamare le cose con il loro nome. Mio commento sulla implementazione dello #Smar… - MicheTiraboschi : RT @MicheTiraboschi: Persistere nell'errore di non volere chiamare le cose con il loro nome. Mio commento sulla implementazione dello #Smar… - luca_invernizzi : RT @MicheTiraboschi: Persistere nell'errore di non volere chiamare le cose con il loro nome. Mio commento sulla implementazione dello #Smar… - Gardella90 : RT @MicheTiraboschi: Persistere nell'errore di non volere chiamare le cose con il loro nome. Mio commento sulla implementazione dello #Smar… - _ma4ever_ : RT @itsallplastic_: Raga, ma perché non riempiano noi di messaggi Jess? Non parlo di cose sulla ship, ma di messaggi in cui le diciamo perc… -