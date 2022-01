Messa oggi domenica 9 gennaio in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il programma della Santache sarà trassu. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:00 – Santaore 18:00 – Rosario inda Lourdes ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario ...

ofmafrancescani : ?? La Santa Messa di oggi 09 Gennaio 2022 - Battesimo di Gesù (ORE 10:00) - donvitorap : Delitto a porta romana bombolo Rai Movie th Milian, poi toto' Fabrizi e giovani di oggi, poi messa Rai 1 - TV2000it : #PapaFrancesco, le celebrazioni in diretta su Tv2000 e @inblu2000it Oggi #9gennaio ?? ore 9.30 messa nella Solennit… - ofmafrancescani : ?? La Santa Messa di oggi 09 Gennaio 2022 - Battesimo di Gesù - ReErthu : @San_Patrignano @Pontifex_it Buongiorno Santo Padre vi starete preparando per la messa della domenica Buongiorno vi… -

