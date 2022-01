“Me lo hanno detto gli autori dopo la diretta”. GF Vip, la stranissima confessione della soprano (Di domenica 9 gennaio 2022) In questi giorni non si fa che parlare di Katia Ricciarelli, delle sue frasi estremamente sbagliate che hanno fatto indignare non poco il pubblico del GF Vip. Tuttavia, la decisione del programma è stata quella di lasciare la donna all’interno della casa, insomma, per lei non è arrivato nessun provvedimento. Durante la strigliata faccia a faccia fatta da Alfonso Signorini ai concorrenti il conduttore ha spiegato di non voler arrivare alla squalifica come capitato in tutte le altre edizioni del GF Vip: “Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già detto”. “Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista. Anche una ragazza che dice ‘ma chi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) In questi giorni non si fa che parlare di Katia Ricciarelli, delle sue frasi estremamente sbagliate chefatto indignare non poco il pubblico del GF Vip. Tuttavia, la decisione del programma è stata quella di lasciare la donna all’internocasa, insomma, per lei non è arrivato nessun provvedimento. Durante la strigliata faccia a faccia fatta da Alfonso Signorini ai concorrenti il conduttore ha spiegato di non voler arrivare alla squalifica come capitato in tutte le altre edizioni del GF Vip: “Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già”. “Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista. Anche una ragazza che dice ‘ma chi ...

