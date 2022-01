Maverick Vinales, mea culpa: “Ho sbagliato ad accettare la Yamaha…” (Di domenica 9 gennaio 2022) Incomprensioni e veleni nel rapporto tra Maverick Vinales e la Yamaha. Un mea culpa grande quanto una casa quello espresso dal pilota che, in effetti, ha dichiarato di aver commesso un grave errore quando decise di lasciare la Suzuki, definita una buona squadra. Il richiamo ed il fasciano della casa nipponica in blu, però, fu così forte che risultò impossibile da ignorare. Dopo la bella vittoria in MotoGP del pilota spagnolo nella gara di apertura di Losail, la convivenza si è sempre più incrinata. Le parole di Maverick Vinales Ecco le parole del pilota rilasciate alla testata giornalistica The Race: “Non voglio parlare troppo del passato, perché è chiaro che ho commesso un errore nel lasciare la Suzuki. Avevamo una squadra davvero buona, ma la Yamaha era una moto vincente e ho scelto quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Incomprensioni e veleni nel rapporto trae la Yamaha. Un meagrande quanto una casa quello espresso dal pilota che, in effetti, ha dichiarato di aver commesso un grave errore quando decise di lasciare la Suzuki, definita una buona squadra. Il richiamo ed il fasciano della casa nipponica in blu, però, fu così forte che risultò impossibile da ignorare. Dopo la bella vittoria in MotoGP del pilota spagnolo nella gara di apertura di Losail, la convivenza si è sempre più incrinata. Le parole diEcco le parole del pilota rilasciate alla testata giornalistica The Race: “Non voglio parlare troppo del passato, perché è chiaro che ho commesso un errore nel lasciare la Suzuki. Avevamo una squadra davvero buona, ma la Yamaha era una moto vincente e ho scelto quella ...

