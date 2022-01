Matteo Bassetti | l’annuncio improvviso sulla variante Omicron | “Ho una buona notizia”

(Di domenica 9 gennaio 2022), possibile immunità di gregge. È questo lo scenario intravisto da, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova che, ospite di Buongiorno Benessere su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone, ha fatto il punto sull'andamento della pandemia. «Chi ha visto prima dicrescere in maniera importante, come l'Inghilterra, oggi si trova ad avere il 98% della popolazione generale che è in qualche modo protetta dal virus. Perché o ha fatto la vaccinazione o è venuta in contatto col virus, e quindi si trova in qualche modo protetta almeno dalle forme più impegnative. Diciamo che gli inglesi hanno raggiunto l'immunità di gregge, quella superiore al 95%, alla quale speriamo di arrivare presto anche noi», ha ...

Lo ha detto l'infettivologo genoveseoggi a Domenica In, su Rai1. "Evitiamo fughe in avanti e di far rimettere i ragazzi che - ha concluso - mi pare che siano quelli che ci hanno ...sul tema delle riaperture delle scuole ha commentato: 'Oggi non riaprire le scuole sarebbe un grave errore. Chiuderle ha dimostrato che non è servito'. Ad intervenire anche Toti , ...Matteo Bassetti, responsabile delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha parlato a Tuttosport della situazione Covid-19 ...Mentre in Italia si discute sulla revisione della quarantena per gli operatori sanitari, anche l'Asrem impartisce ulteriori disposizioni ...