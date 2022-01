Matteo Bassetti, chi è la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux: “All’inizio non mi voleva” (Di domenica 9 gennaio 2022) Matteo Bassetti è legato alla moglie Maria Chiara Milano Vieusseux: dalla loro unione sono arrivati i figli Dante e Francesco, rispettivamente di 15 e 12 anni. La coppia è convolata all’altare nel 2003 dopo un breve fidanzamento. Oggi il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova sarà tra gli ospiti di “Domenica In“, a partire dalle 14 su Raiuno dove interverrà nello spazio dedicato all’emergenza sanitaria. Maria Chiara Milano Vieusseux poco più che quarantenne è un’imprenditrice nel settore alberghiero: la donna è a capo dell’Hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Dopo il diploma al Liceo Scientifico Champagnat, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)è legato alla: dalla loro unione sono arrivati i figli Dante e Francesco, rispettivamente di 15 e 12 anni. La coppia è convolata all’altare nel 2003 dopo un breve fidanzamento. Oggi il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova sarà tra gli ospiti di “Domenica In“, a partire dalle 14 su Raiuno dove interverrà nello spazio dedicato all’emergenza sanitaria.poco più che quarantenne è un’imprenditrice nel settore alberghiero: la donna è a capo dell’Hotel Rex Residence di Albaro di Genova. Dopo il diploma al Liceo Scientifico Champagnat, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche ...

Advertising

Adnkronos : Matteo #Bassetti: 'Con #varianteOmicron possibile immunità di gregge, Gb al traguardo'. - ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - cgcronos : Variante Omicron, Matteo Bassetti spiazza tutti: la quarta ondata porterà l'Italia all'immunità di gregge - lavocediasti : Matteo Bassetti: 'Le scuole? Possono riaprire in sicurezza. Sono sconcertato sulla proposta di un rinvio' - Luisa_balu77 : RT @matteorenzi: I miei #60secondi per dire che la penso come Matteo Bassetti. Quarantena e restrizioni SOLO per i NoVax, cambiamo le regol… -