Marino: «La Lega ci ha detto di far giocare i giocatori in quarantena, ne vedremo le conseguenze» (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Udinese è stata sconfitta in casa dall’Atalanta. Dopo il match, ai microfoni di Sky, ha parlato il direttore tecnico del club, Pierpaolo Marino “Questa partita non ha senso, come si fa a commentarla? Questa partita è un martirio. Siamo stati costretti a radunarci stamani come un torneo da bar. Alcuni non si allenavano da settimane, in panchina avevamo tanti primavera anche loro fermi da tanto. Perché questo accanimento per farci giocare? Questo è incomprensibile. Si dice che si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c’è stato oggi? L’Udinese prima di questa partita aveva vinto 4-0 a Cagliari e questa non era la stessa squadra. Abbiamo giocato con giocatori che sarebbero dovuti stare in quarantena e vedremo le conseguenze ora. La peculiarità del disastro che hanno fatto con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Udinese è stata sconfitta in casa dall’Atalanta. Dopo il match, ai microfoni di Sky, ha parlato il direttore tecnico del club, Pierpaolo“Questa partita non ha senso, come si fa a commentarla? Questa partita è un martirio. Siamo stati costretti a radunarci stamani come un torneo da bar. Alcuni non si allenavano da settimane, in panchina avevamo tanti primavera anche loro fermi da tanto. Perché questo accanimento per farci? Questo è incomprensibile. Si dice che si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c’è stato oggi? L’Udinese prima di questa partita aveva vinto 4-0 a Cagliari e questa non era la stessa squadra. Abbiamo giocato conche sarebbero dovuti stare inleora. La peculiarità del disastro che hanno fatto con ...

