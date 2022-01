Marino furioso | ' È stato un martirio Questo non è calcio | sembra il torneo dei bar'

Advertising

"Non è stata una partita, ma un martirio". Queste le parole amare di Pierpaoloalla fine della partita tra Udinese e Atalanta, vinta 6 - 2 dagli orobici . "È impossibile fare un commento tecnico, per il semplice motivo che non c'è stata nessuna partita. Ci sono io qui, ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Udinese,: "Cosa commentiamo? Gara dei martiri". Tutta la rabbia del dirigente dell'Udinese Pierpaoloai microfoni di Sky Sport dopo Udinese - Atalanta. I friulani erano decimanti ...Queste le sue parole come riprese da TMW: 'Questa partita non ha senso, come si fa a commentarla? In realtà ripeto, la società e la squadra oggi sono stati sportivamente martiri' Si dice che si vuole ...Non frequento la Lega da tanti anni, so che una cosa del genere non mi è mai capitata' Si dice che si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c'è stato oggi? Pierpaolo Marino, dirigente dell'Ud ...