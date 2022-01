Maria Rosaria Milione | “Il lockdown ha bloccato anche le produzioni”

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Chiara D’Aquino Come un commerciante ha affrontato la pandemia? Ce lo diceproprietaria, insieme aRosa Sabatino, del negozio di abbigliamento da donna “Eco” in via Silvio Baratta, Salerno. Come nasce Eco abbigliamento? “Tre anni fa, dopo anni di insegnamento, decide di intraprendere una nuova avventura insieme all’amicaRosa, rilevando così una boutique di cui loro erano già clienti. Mai avrebbero pensato a due anni dall’apertura di vivere un momento economico così complicato”. Ilha influito molto sull’attività? “Ilha influito molto sulla mia attività. I negozi di abbigliamento da adulto non sono visti come beni essenziali, quindi ho dovuto chiudere il negozio per ...

Advertising

MedurStella : @MariaRo75100061 Grazie di cuore Maria Rosaria. Il tuo sorriso mi è giunto e lo ricambio molto volentieri.???? - davided81 : Maria Rosaria Petolicchio #cepostaperte - Carmanas : @MariaRo99325323 Cara Maria Rosaria, Cartabia è vicina a Comunione e Liberazione, quella di Formigoni per intenderci - v617f : @MariaRo99325323 Io rt chi voglio, non credo di dover dare spiegazioni a Maria Rosaria 99325323 su chi io retweetto. - villaneveismo_ : @juveobsessed Ce l'abbiamo fatta maria (preferisci maria, rosaria o entrambi insieme?) -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Rosaria

Il Golfo 24

... Endemol e sponsor ci prendete per il culo? #gfvip #katiafuori pic.twitter.com/harQvzBR8f ?TV (@CroccantinoS) January 6, 2022 "dobbiamo farle scudo? l'hanno puntata dobbiamo ...Il vescovo ha ringraziato tutti della loro presenza, in particolare il prefetto,Laganà, e il sindaco di Treviso, Mario Conte, per la loro testimonianza di vicinanza personale e delle ...Tutto su Stefano De Martino: dall'età alla biografia e vita privata, fidanzata, ultime news, Instagram e social ...Non mandare i propri figli a scuola non risolverebbe il problema. I genitori non dovrebbero mandarli a calcetto, in palestra, al catechismo, al Conservatorio e non dovrebbero frequentare nemmeno i mem ...