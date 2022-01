Manuela Arcuri | l’agghiacciante intervista che getta tutti nello sconforto | “Avevano sempre il coltello…”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Amaro sfogo per l’attrice romana che confessa per la prima volta quanto accadutole in passato. Il racconto difa venire i brividi e sconvolge i fan. E’ considerata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca Tramonti, l’attrice Manuela Arcuri sceglie il ristorante “Al Valico di Chiunzi” per q… - marleneskuntz : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Manuela Arcuri?????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Manuela Arcuri?????????????? - TelefilmSpoiler : ??TANTI AUGURI A... #8gennaio ?? Michelle Forbes Harriet Sansom Harris Manuela Arcuri Genevieve Cortese… - danieleflani : Poche certezze nella vita. Tra queste: 1-2 interviste ogni anno a Gabriel Garko, Manuela Arcuri, Iva Zanicchi e Orietta Berti a #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri

Tramonti. La bellissimaha trascorso questa fredda domenica di gennaio nella città della costiera amalfitana ed è stata ospite del ristorante - pizzeria "Al Valico di Chiunzi". Una graditissima sorpresa per i ...Tamara Pisnoli , figlia di Massimo, pregiudicato ucciso nell'agosto 2008 per motivi legati ad una rapina, aveva firmato un accordo con l'imprenditore, ex compagno di, versandogli ...Tamara Pisnoli a processo, rischia 10 anni e nove mesi di carcere. L'ex moglie di Daniele De Rossi, infatti, è accusata di tentata estorsione, lesioni e rapina ai danni di ...Il pubblico ministero ha chiesto dieci anni e nove mesi per Tamara Pisnoli, ex moglie dell’ex calciatore della Roma e della Nazionale (campione del mondo nel 2006) Daniele De Rossi e a seconde nozze c ...