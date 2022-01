Malore a C’è posta per te: mamma Armonia sta male ma i figli non perdonano, Maria “uscite!” (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è anche la storia di Armonia a C’è posta per te, in occasione della prima puntata andata in onda ieri segnando come sempre un record di ascolti. La donna è entrata in studio manifestando già un accenno di Malore ma nel corso della puntata le cose non sono andate meglio: “Sto male, ho ansia, tanta.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è anche la storia dia C’èper te, in occasione della prima puntata andata in onda ieri segnando come sempre un record di ascolti. La donna è entrata in studio manifestando già un accenno dima nel corso della puntata le cose non sono andate meglio: “Sto, ho ansia, tanta.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Malore a C’è Posta per te e Maria De Filippi si arrabbia: ecco cos’è successo - blogtivvu : Malore a C’è posta per te: mamma Armonia sta male ma i figli non perdonano, Maria “uscite!” #cepostaperte - tuttopuntotv : Malore a C’è Posta per te e Maria De Filippi si arrabbia: ecco cos’è successo #cepostaperte - telodogratis : C’è Posta per Te, una madre abbandonata dai figli sfiora il malore - Se23rex : -

Ultime Notizie dalla rete : Malore C’è GIVOLETTO - Perde l'equilibrio e precipita al suolo: muore Leonardo Perna, 72 anni QV QuotidianoVenariese