Malagò | «Bene Serie A sugli stadi Ora nuovo protocollo»

(Di domenica 9 gennaio 2022) «La LegaA ha fattoa scegliere per la riduzione della capienza degli, perché era elevato il rischio che il governo facesse calare dall'alto la sua decisione». Così il presidente del Coni, Giovanni, intervenendo a Sky Sport, ha parlato della limitazione di pubblico per le partite di calcio alla luce della

...è intervenuto in diretta a 'Sunday Morning' su Sky Sport24, commentando la limitazione del pubblico per le partite di calcio alla luce della nuova ondata Covid: ' La Lega Calcio ha fatto......a scegliere per la riduzione della capienza degli stadi, perché era elevato il rischio che il governo facesse calare dall'alto la sua decisione". Così il presidente del Coni, Giovanni, ...