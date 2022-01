Lulù non perdona Katia Ricciarelli: “Per le frasi come le sue, i ragazzi si ammazzano” (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è una apparente quiete anche se in realtà nulla è tornato come prima. Dopo la puntata di venerdì, alcuni concorrenti hanno cercato di riunire i gruppi, di cambiare alcune dinamiche ma le frasi che Katia Ricciarelli ha detto sono troppo gravi, soprattutto per Lulù Selassiè che non ha nessuna intenzione di dimenticare. E come ha detto Clarissa, probabilmente sua sorella ha chiesto scusa ma si aspettava ben altro e le sue parole non erano sentite. Mentre Jessica ha cercato in modo più equilibrato di andare avanti, senza comunque dimenticare, a Lulù, quello che è accaduto con Katia non va giù in nessun modo. Ieri mattina, ancora molto scossa dopo la puntata, come si vede in un video che sta circolando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è una apparente quiete anche se in realtà nulla è tornatoprima. Dopo la puntata di venerdì, alcuni concorrenti hanno cercato di riunire i gruppi, di cambiare alcune dinamiche ma lecheha detto sono troppo gravi, soprattutto perSelassiè che non ha nessuna intenzione di dimenticare. Eha detto Clarissa, probabilmente sua sorella ha chiesto scusa ma si aspettava ben altro e le sue parole non erano sentite. Mentre Jessica ha cercato in modo più equilibrato di andare avanti, senza comunque dimenticare, a, quello che è accaduto connon va giù in nessun modo. Ieri mattina, ancora molto scossa dopo la puntata,si vede in un video che sta circolando ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù non "Non la perdonerò mai", Clarissa Selassiè parla di Katia Ricciarelli e cita anche Manila Nazzaro: "E' falsa!" Se Lulù non fosse stata etiope non ci sarebbe stato questo insulto. Il GF Vip ha deciso di mettere un punto a questa situazione e se le mie sorelle hanno deciso di perdonare va bene. Siamo persone ...

Valeria Marini ha fatto colpo su Barù?/ 'Mi guarda con occhi diversi?' Lulù Selassié "Ma Valeria Marini non ha le mutande?"/ Gf Vip, "si vede tutto il cu*o" Sui social, però, in molti scherzano sulla reazione di Valeria Marini. Un utente ha fatto notare: "A Baru' non ...

