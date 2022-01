Lulù cita Seid Visin al GF Vip | “Speravo nella squalifica di Katia | un ragazzo si è suicidato per il razzismo”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 9 gennaio 2022)Selassiè delusa per i mancati provvedimenti nei confronti diRicciarelli, si è sfogata al Grande Fratello Vip parlando dindo unetiope morto suicida lo scorso giugno, ecco di chi si tratta.: “Messaggio orribile! Unè morto per il” Sono molto agitata perché io pensavo che la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.