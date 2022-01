Love is in the air, trame dal 10 al 14 gennaio: guerra aperta per Kiraz (Di domenica 9 gennaio 2022) guerra all'ultimo sangue tra le famiglie Yildiz e Bolat a Love is in the air. Tutti, infatti, ora che si è scoperto che Kiraz è figlia di Serkan, si impegneranno per ottenere la custodia della bambina. Ayfer, in particolare, come svelano le trame dal 10 al 14 gennaio, convinta che Aydan voglia portare via Kiraz alla loro famiglia, si recherà con Melek da un legale per informarsi sui casi di affidamento dei figli. L'avvocato spiegherà loro che, per avere l'affidamento della piccola, dovranno raccogliere testimonianze contro Serkan. Dal canto suo, anche Aydan agirà nello stesso modo e userà la testimonianza della signora Deniz contro Eda. Melek e Ayfer, invece, faticheranno a trovare persone disposte a parlare male di Serkan. Quest'ultimo, in difficoltà nel suo nuovo ruolo di padre, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022)all'ultimo sangue tra le famiglie Yildiz e Bolat ais in the air. Tutti, infatti, ora che si è scoperto cheè figlia di Serkan, si impegneranno per ottenere la custodia della bambina. Ayfer, in particolare, come svelano ledal 10 al 14, convinta che Aydan voglia portare viaalla loro famiglia, si recherà con Melek da un legale per informarsi sui casi di affidamento dei figli. L'avvocato spiegherà loro che, per avere l'affidamento della piccola, dovranno raccogliere testimonianze contro Serkan. Dal canto suo, anche Aydan agirà nello stesso modo e userà la testimonianza della signora Deniz contro Eda. Melek e Ayfer, invece, faticheranno a trovare persone disposte a parlare male di Serkan. Quest'ultimo, in difficoltà nel suo nuovo ruolo di padre, ...

