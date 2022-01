Lotta al coronavirus: via alla nuova pillola per i primi 86 malati (Di domenica 9 gennaio 2022) Le indicazioni terapeutiche, come modalità operative, sono apparse sulla Gazzetta ufficiale il 29 dicembre per diventare efficaci dal giorno dopo. E ora l'inizio della somministrazione del medicinale ... Leggi su ilgiornaledivicenza (Di domenica 9 gennaio 2022) Le indicazioni terapeutiche, come modalità operative, sono apparse sulla Gazzetta ufficiale il 29 dicembre per diventare efficaci dal giorno dopo. E ora l'inizio della somministrazione del medicinale ...

Advertising

umanistranieri : Dal #Veneto arriva un'istantanea chiara della lotta alla pandemia: chi non è vaccinato si contagia molto più (e a s… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Lotta al #coronavirus. Domani e domenica alla Fiera di #Bolzano saranno messe a disposizione più linee vaccinali. @Tgr… - Fred_J_Earls : @nilopax @janavel7 Ma no: la Capua non lavora certamente in nessun team impegnato nella lotta al coronavirus, non essendo il suo campo. - raindog2054 : RT @UAAR_it: In questo articolo la ginecologa Elisabetta Canitano, presidente dell'associazione @vitadidonna, ripercorre la difficile lotta… - LiveSicilia : Palermo, la lotta al Covid: ambulanze in fila al Cervello -